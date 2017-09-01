Все малокомплектные школы в Одесской области будут кардинально реформированы

Такое заявление сделал губернатор Максим Степанов.

При этом он подчеркнул, что речь идет именно о реформировании, а не о закрытии.

«В целом ряде школ в районах области учатся по пятьдесят-семьдесят учащихся.

В таких учебных заведениях школьники не могут получить полноценного образования.

Во-первых, потому, что там нет возможности содержать полный штат преподавателей и один преподаватель зачастую читает по пять совершенно разных предметов.

Во-вторых, в таких школах нет не только интернета, но и минимально необходимого оборудования.

К тому же стоимость обучения в таких школах в пересчете на одного ученика в десятки раз дороже, чем в крупных учебных учреждениях.

Поэтому в рамках образовательной реформы в таких школах останутся только начальные классы. Где все уроки по определению ведет один педагог.

Учащихся остальных классов будут доставлять на специальных комфортабельных школьных автобусах в т.н. «опорные школы», расположенные в крупных населенных пунктах.

По убеждению губернатора, автобусов хватит «…у нас есть триста двенадцать автобусов. А в этом году мы докупаем еще девятнадцать!»

Кстати, так же автобусы будут доставлять в «опорные школы» и ряд учителей из малых школ, которые смогут там читать свои предметы.