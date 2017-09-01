Центр оказания административных услуг окончательно «сменил прописку»

Накануне городской Центр административных услуг переехал с офиса на Преображенской ,21 в помещение новой мэрии на Косовскую, 2 «д». –в здание бывшего завода «Краян».

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом, сотрудники центра досрочно выполнили обещание руководителя профильного департамента горсовета Евгении Абрамовой, которая накануне пообещала, что центр окончательно сменит место пребывания до конца недели.

Напомним, что городские власти обязались обеспечивать централизованную доставку сотрудников на новое место работы.

Что же до посетителей, то пока все, что обещали им власти, это увеличить число транспортных средств на трамвайном маршруте №10 и автобусном - №121.

Других маршрутов общественного транспорта поблизости от здания новой мэрии пока не проходит.