Грузия снова требует от Украины выдачи Михаила Саакашвили

В министерство юстиции и Генпрокуратуру Украины поступило новое обращение от Генеральной Прокуратуры Грузии с требованием экстрагировать на «историческую родину» бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Об этом со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Сергея Петухова сообщает ИА «Интерфакс-Украина».

Чиновник напомнил, что на родине Михаил Саакашвили является фигурантом сразу четырех уголовных производств.

Напомни, что возможность должным образом отреагировать на запрос Грузии украинское руководство сможет уже через несколько дней. Ведь Михаил Саакашвили уже торжественно анонсировал свое возвращение в Украину 10 сентября.