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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Помимо Стамбульского и Греческого парков в Одессе так же появится и Азербайджанский парк

Категория: Новости


Помимо Стамбульского и Греческого парков в Одессе так же появится и Азербайджанский парк

Об этом сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры Александр Голованов.

По его словам, во время проведения мероприятий, посвященных Дню города, азербайджанская сторона выразила заинтересованность в реализации данного проекта.

Однако чиновник признал, что «…вопрос пока находится в стадии обсуждения!»

Напомним, что торжественная закладке Азербайджанского парка на 4-1 станции Большого Фонтана произошло еще осенью 2013 года.

Тогда там на территории около двух гектаров обещали посадит экзотические растения, установить скульптурные композиции и построить фонтан и летний театр. Однако дальше благих намерений дело так и не пошло.



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