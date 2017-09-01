Помимо Стамбульского и Греческого парков в Одессе так же появится и Азербайджанский парк

Об этом сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры Александр Голованов.

По его словам, во время проведения мероприятий, посвященных Дню города, азербайджанская сторона выразила заинтересованность в реализации данного проекта.

Однако чиновник признал, что «…вопрос пока находится в стадии обсуждения!»

Напомним, что торжественная закладке Азербайджанского парка на 4-1 станции Большого Фонтана произошло еще осенью 2013 года.

Тогда там на территории около двух гектаров обещали посадит экзотические растения, установить скульптурные композиции и построить фонтан и летний театр. Однако дальше благих намерений дело так и не пошло.