В Одессе будут судить 25-летнего педофила, который надругался над несовершеннолетней девочкой.

Инцидент случался в Киевском районе города на Люстдорфской дороге. Девочка возвращалась домой, когда попала в поле зрения извращенца. Злоумышленник внезапно к ней подбежал, закрыл рот и приставил предмет, похожий на нож. Воспользовавшись беззащитностью девочки, он удовлетворил свои сексуальные потребности. После этого насильник отпустил свою жертву. Родители потерпевшей написали заявление в полицию, где установили виновного. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.