 
Информация к новости
  • Просмотров: 106
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессе будут судить 25-летнего педофила, который надругался над несовершеннолетней девочкой

Категория: Новости

В Одессе будут судить 25-летнего педофила, который надругался над несовершеннолетней девочкой. 

Инцидент случался в Киевском районе города на Люстдорфской дороге. Девочка возвращалась домой, когда попала в поле зрения извращенца. Злоумышленник внезапно к ней подбежал, закрыл рот и приставил предмет, похожий на нож. Воспользовавшись беззащитностью девочки, он удовлетворил свои сексуальные потребности. После этого насильник отпустил свою жертву. Родители потерпевшей написали заявление в полицию, где установили виновного. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 