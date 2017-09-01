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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Сотрудники полиции выявили целое производство по выращиванию и изготовлению наркотических средств

Категория: Новости

В ходе проведения специальных мероприятий было выявлено целое производство по выращиванию и изготовлению наркотических средств.

Сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции пресекли деятельность "конопляной плантации", на которой выращивались и изготавливались наркотические вещества в Одесской области, сообщает первый заместитель главы Национальной полиции, начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.  "В селе Успеновка в ходе проведения специальных мероприятий было выявлено целое производство по выращиванию и изготовлению наркотических средств для дальнейшей реализации… Владельцы, пожалуй, ошиблись страной или были под действием каннабиса, когда решили создать конопляные плантации в Одесской области. Впоследствии у них будет достаточно времени, чтобы проанализировать "просчеты" своего "бизнес-проекта", - написал он своей странице в Фейсбук.



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