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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

На Таирова сорвался лифт с пассажиром внутри

Категория: Новости

На Таирова сорвался лифт с пассажиром внутри

В Одессе по адресу Академика Вильямса, 59, сорвался лифт с пассажиром внутри.

30-летний мужчина пролетел вниз 6 этажей. После этого от боли одессит потерял сознание, очнулся уже в больнице.

Врачи диагностировали у пострадавшего забитые позвонки, проблему с почками, ушибленную рука и травмированную левую ногу.  После длительного лечения организм может не восстановиться, а мужчина навсегда останется инвалидом.

Жильцы дома говорят, что это не первый несчастный случай в лифте.

В данный момент лифт продолжает работать. Техслужба из «Одессалифта» уверяла, что таким образом подъемник проходит отработку, ситуация для новой кабины привычная, а случившееся в диспетчерской назвали враньем.



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