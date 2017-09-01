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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

С 11 сентября трамвайное сообщение с поселком Котовского будет временно прекращено

Категория: Новости


С 11 сентября трамвайное сообщение с поселком Котовского будет временно прекращено

Об этом сообщило КП «Одесгорэлектротранс». По информации коммунальщиков, это связано с необходимостью перекладки трамвайных путей на улицах Одария, Атамана Головатого и Черноморского Казачества.

Движение планируют перекрыть на две недели, однако транспортники надеются справиться с работами быстрее намеченного срока.

Отметим, что закрытие трамвайных маршрутов №1, №6, №7  может существенно осложнить транспортное сообщение с крупнейшим спальным районом города.

Ведь трамвайные маршруты там не только перевозят значительную часть пассажиропотока, но и являются единственным видом пассажирского транспорта, который практически невосприимчив к заторам.  Поскольку большая часть трамвайных путей проходит в этом районе по т.н. выделенной линии.



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