В будущем году в Одессе может появиться новая полиция

На сей раз - туристическая.

Об этом рассказал в интервью ИА «Интервакс» начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, соответствующий проект уже разработан.

Новое подразделение «…будет действовать во время курортного сезона- с 1 мая до 15 сентября. И будет оснащено максимумом технических средств. Эта полиция станет лицом города и, работая на упреждение преступлений и правонарушений, будет способствовать повышение туристической привлекательности Одессы.

При этом он напомнил, что запущенные в районе Аркадии велопатрули способствовали снижению числа правонарушений более, чем на половину.

Отметим, что помимо Одессы туристическая полиция может появиться так же в Киеве и Львове.