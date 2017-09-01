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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В будущем году в Одессе может появиться новая полиция

Категория: Новости


В будущем году в Одессе может появиться новая полиция

На сей раз - туристическая.

Об этом рассказал в интервью ИА «Интервакс» начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, соответствующий проект уже разработан.

Новое подразделение «…будет действовать во время курортного сезона- с 1 мая до 15 сентября. И будет оснащено  максимумом технических средств.  Эта полиция станет лицом города и, работая на упреждение преступлений и правонарушений, будет способствовать повышение туристической привлекательности Одессы.

При этом он напомнил, что запущенные в районе Аркадии велопатрули способствовали снижению числа правонарушений более, чем на половину.

Отметим, что помимо Одессы туристическая полиция может появиться так же в Киеве и Львове.



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