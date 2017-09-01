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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

До конца месяца во всех школах области будет высокоскоростной интернет. А до конца года -вай-фай!

Категория: Новости


До конца месяца во всех школах области будет высокоскоростной интернет. А до конца года -вай-фай!

Такое обещание дал в прямом эфире губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, если в конце прежнего учебного года интернета не имели более 30% учебных учреждений региона, то к началу нынешнего – такоых осталось не более 3%.

По мнению Максима Степанова, это имеет огромное значение для обеспечения учебного процесса, поскольку «…интернет в современных школах  не менее необходим, ченм, скажем, парта!» Поскольку без него никакое он-лайн-образование невозможно в принципе!

Добавим, что для обеспенения учебного процесса, по убеждению главы региона, помимо  проведения  интернета во всех школах «…необходимо так же сплошная «вай-фай- изация школ!»

Эта задача, по словам губернатора, должна быть решена до конца года.



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