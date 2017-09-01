До конца месяца во всех школах области будет высокоскоростной интернет. А до конца года -вай-фай!

Такое обещание дал в прямом эфире губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, если в конце прежнего учебного года интернета не имели более 30% учебных учреждений региона, то к началу нынешнего – такоых осталось не более 3%.

По мнению Максима Степанова, это имеет огромное значение для обеспечения учебного процесса, поскольку «…интернет в современных школах не менее необходим, ченм, скажем, парта!» Поскольку без него никакое он-лайн-образование невозможно в принципе!

Добавим, что для обеспенения учебного процесса, по убеждению главы региона, помимо проведения интернета во всех школах «…необходимо так же сплошная «вай-фай- изация школ!»

Эта задача, по словам губернатора, должна быть решена до конца года.