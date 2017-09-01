В Одессе еще продолжается курортный сезон, а в зону АТО уже направляют зимнюю форму

По информации пресс-службы Министерства Обороны, из Одессы в зону АТО начата отправка комплексов зимней боевой формы.

Согласно обещаниям тыловиков, потребности частей будут полностью удовлетворены уже к началу октября.

Причем, как сообщают в Министерстве Обороны, по сравнению с прошлым годом зимняя форма существенно улучшена.

В частности, в нее включены два новых предмета- флисовые рукавицы и шарф-труба.

Стоимость одного комплекта такой формы составляет около восьми тысяч гривен.