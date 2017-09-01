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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

На поселке Котовского задержали ранее судимого насильника

Категория: Новости


На поселке Котовского задержали ранее судимого насильника

Сотрудники полиции Суворовского района Одессы оперативно задержали 35-летнего ранее судимого уроженца Ивановского района области.

Который обоснованно подозревается в совершении изнасилования и нанесения телесных повреждений восемнадцати летней одесситки.

По информации ГУНП, задержанный в темное время суток напал на проходившую по безлюдному межквартальному проезду девушку, нанес ей несколько сильных ударов, подавив тем самым сопротивление, изнасиловал.

После чего скрылся с места преступления.

По факту совершения преступления начато уголовное производство по части 2 статьи 152 УК Украины (изнасилование).

 

 

 



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