На поселке Котовского задержали ранее судимого насильника

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Сотрудники полиции Суворовского района Одессы оперативно задержали 35-летнего ранее судимого уроженца Ивановского района области.
Который обоснованно подозревается в совершении изнасилования и нанесения телесных повреждений восемнадцати летней одесситки.
По информации ГУНП, задержанный в темное время суток напал на проходившую по безлюдному межквартальному проезду девушку, нанес ей несколько сильных ударов, подавив тем самым сопротивление, изнасиловал.
После чего скрылся с места преступления.
По факту совершения преступления начато уголовное производство по части 2 статьи 152 УК Украины (изнасилование).