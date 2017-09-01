Одесситы могут жаловаться на своих соседей в полицию

Полицейские призывают одесситов сообщать по телефону «102» любую информацию о правонарушениях, совершаемых на территории города. Если горожане знают, что их соседи или знакомые нарушают закон, об этом нужно сообщить в полицию.

Правоохранители будут проводить профилактическую отработку с целью стабилизации криминогенной ситуации, обеспечения прав и свобод граждан, интересов общества и государства, противодействия преступности и изъятия из незаконного оборота оружия.

С 6 сентября по 6 октября указанные мероприятия проводятся на территории Одесской области и во всех районах города.