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  • Просмотров: 86
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Одесситы могут жаловаться на своих соседей в полицию

Категория: Новости

Одесситы могут жаловаться на своих соседей в полицию

Полицейские призывают одесситов сообщать по телефону «102» любую информацию о правонарушениях, совершаемых на территории города. Если горожане знают, что их соседи или знакомые нарушают закон, об этом нужно сообщить в полицию.

Правоохранители будут проводить профилактическую отработку с целью стабилизации криминогенной ситуации, обеспечения прав и свобод граждан, интересов общества и государства, противодействия преступности и изъятия из незаконного оборота оружия.

С 6 сентября по 6 октября указанные мероприятия проводятся на территории Одесской области и во всех районах города.



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