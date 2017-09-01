На месте бывшего «Театра на Чайной» в Одессе построят дома

На месте бывшего «Театра на Чайной» в Одессе построят семь домов, а землю застройщик получит на 49 лет. Такое решение согласовала депутатская земельная комиссия, — сообщает Центр публичных расследований. Землю передают в самом центре Одессы по адресам: Карантинная, 21/1, Троицкая 10/1 и Еврейская,3 площадью 65 соток.

Напомним, что в прошлом году был принят детальный план территории, согласно которому в квартале улиц Канатная, Троицкая, Еврейская и Осипова появятся семь домов: четыре здания по шесть этажей, два здания по семь этажей и одна девятиэтажка. Компания под названием «Диа-Лекс» приобрела здания в центре города, в частности, старые корпуса чайной фабрики, которые были в залоге у банка «Надра» и выставлялись на аукцион. За 15 тысяч квадратных метров компания заплатила около 400 тысяч долларов.