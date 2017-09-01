Кабинет министров сегодня принял решение о выделении денег на ремонт взлетной полосы Одесского аэропорта.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Одессы Геннадий Труханов:
«Дорогие одесситы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города!
Сегодня Одесса – динамично развивающийся город, сохранивший свою самобытность и уникальную красоту.
Мы продолжаем делать ее лучше, красивее, комфортнее для жизни, работы и отдыха.
Для нас она – Мама, которую мы любим всем сердцем, заботимся о ней и делаем всё для ее процветания.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С уважением
Геннадий Труханов»