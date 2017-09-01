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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Кабинет министров сегодня принял решение о выделении денег на ремонт взлетной полосы Одесского аэропорта

Категория: Новости

Кабинет министров сегодня принял решение о выделении денег на ремонт взлетной полосы  Одесского аэропорта.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Одессы Геннадий Труханов:

«Дорогие одесситы!

От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города!

Сегодня Одесса – динамично развивающийся город, сохранивший свою самобытность и уникальную красоту.

Мы продолжаем делать ее лучше, красивее, комфортнее для жизни, работы и отдыха.

Для нас она – Мама, которую мы любим всем сердцем, заботимся о ней и делаем всё для ее процветания.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

С уважением 
Геннадий Труханов»



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