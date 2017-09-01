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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесский областной совет определился с победителем конкурса проектов памятника Небесной Сотне, который будет располагаться в сквере позади областной администрации

Категория: Новости


Одесский областной совет определился с победителем конкурса проектов памятника Небесной Сотне, который будет располагаться в сквере позади областной администрации

В конечном итоге после долгих споров конкурсная комиссия остановила свой выбор на проекте «Пики», который представляет собой композицию органных труб, увенчанных трезубцем и взлетающими голубями.

Автором проекта является один из известных одесскизх скульпторов Васмлимй мироненко. По его словам, двадцать пять пик- это все области Украины и Крым, а голуби, это взлетающие ввысь души героев.

Высота памятника составит около пятнадцати метров и на его сбор и установку уйдет от трех до пяти месяцев!

Правда, когда начнется монтаж памятника, пока непонятно.



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