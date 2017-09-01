В течении пяти дней порт Южный примет три балкера с антрацитом из ЮАР

«С 8 по 12 сентября в порт Южный придут три балкера с антрацитом для украинских электростанций!» -такое заявление сделал вице-премьер Владимир Кистион.

При этом на разгрузку каждого судна портовики намерены потратить не более двух суток.

Таким образом, Украина обеспечивает свои потребности в аньтраците, на котором работают почти половина отечественных электростанций.

Напомним, что дефицит антрацита украинская энергетика началда олщкщкть после начала боевых действий на Донбассе, где находятся практиенски все запасы отечественног угля данной категории.

Его нехватку действующие власти пытаются покрыть за счет поставок угля из Южной Африки и США. При этом их, похоже, не смущает, что транспортные расходы значительно увеличивают его себестоимость.