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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Коммунальщики признали падение модернизированного лифта на улице Вильямса

Категория: Новости


Коммунальщики признали падение модернизированного лифта на улице Вильямса

Соответствующее заявление сделал на заседании профильной комиссии горсовета заместитель директора департамента городского хозяйства  Наалья Прейгер.

При этом она обратила внимание, что в департамент не поступали жалобы жильцов дома на работу лифта, что, однако, напрочь расходится с заявлениями самих местных жителей.

Однако, принимая во внимание, что люди сообщали о  плохую работе лифта коммунальным работникам, непосредственно курирующих данный дом.  Поэтому заявление заместителя директора департамента может свидетельствовать о том, что те не только не отреагировали на обращения, но и не поставили в известность руководство.

Отметим, что подобная ситуация среди коммунальных служб, к сожалению,  отнюдь не является исключением.

Но самое прискорбное в этой ситуации то, что незадолго до падения лифт прошел комплексную модернизацию. Следовательно, качество проведенных работ оказалось недопустимым. И может свидетельствовать о том, что единственным надежным способом сохранять лифты в рабочем и безопасном состоянии, это полностью заменять их после того, как они выработали отведенный им срок работы, а не модернизировать их, как это в основном происходило до сих пор.

Утешает одно –в данном случае все же обошлось без трагедии.



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