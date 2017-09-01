Конфликт между родственниками закончился больницей

Между двумя одесситами произошёл конфликт. Стоит отметить, что они приходятся друг другу родственниками.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

В результате одессит жестоко обошёлся со своим родственником. Пострадавший попал в больницу с травмой глаза и сотрясением головного мозга.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет ».