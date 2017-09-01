В День города на Жуковского, 43 открыли двор-сцену. Данный проект реализуют жильцы дома, которые объединились, чтобы вдохнуть в свой двор новую жизнь. Они превратили его в площадку со сценой для выступлений, концертов, спектаклей, лекций, кинопросмотров, экскурсий и других полезных и интересных начинаний.

«В теплое время года — с мая по сентябрь — здесь будет театральная площадка под открытым небом. Под каждую конкретную постановку сцену можно передвигать, в том числе ставить по центру, где когда-то была большая цветочная клумба. В вечернее время можно просматривать фильмы на экране, висящем на старой стене», — рассказал автор идеи Дмитрий Ковбасюк.

2 сентября во дворе прошли первые мероприятия: презентация команды Архитекторов общественных пространств, выездное заседание клуба «Тостмастерс Интернешнл», выступление хора, бандуристки, а также театра импровизаций.