Главное управление статистики считает, что в Одессе выросла зарплата

Размер среднемесячной заработной платы одного штатного работника Одессы за ІІ квартал 2017 года составил 6659 грн. Это в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн.).

Такие данные предоставило Главное управление статистики в Одесской области.

Работники управления подсчитали, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года размер зарплаты увеличился на 35,8%. Это на 3,0% выше среднестатистического показателя по области (6463 грн.).

Самый высокий уровень оплаты труда оказался у работников государственного управления и обороны, обязательного социального страхования, финансовой и страховой деятельности. В этот список вошли и работники транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности. В указанных отраслях заработная плата превысила средний показатель в 1,3-1,5 раза.

Значительно ниже заработная плата в сфере временного размещения и организации питания, оптовой и розничной торговли, строительства, охраны здоровья и предоставления социальной помощи. Соотношение уровня оплаты труда составило 73,4 — 81,8%.