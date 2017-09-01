С 5 сентября приостановлен до конца 2017 года вылов сазана в низовьях Днестра и Днестровском лимане в пределах Одесской области.

Соответствующий приказ №134 опубликовало управление Одесского рыбоохранного патруля. По словам рыбинспекторов, такое решение принято «в связи с 95% использования допустимого вылова».

«Рыбаки–промысловики в течение месяца еженедельно подавали отчётность об объёмах добытых биоресурсов… На их основе отдел ихтиологии управления Госрыбагентства в Одесской области проводил сбор и обобщение информации по вылову водных ресурсов. В августе показатель вылова сазана достиг 90% от допустимого вылова. На 5 сентября 2016 года вылов сазана (карпа) составил 28,5 тонн, что составляет 95% от прогноза допустимого вылова на 2017 год — 30 тонн», — говорится в сообщении пресс-службы Госрыбагентства.