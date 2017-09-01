По завершению курортного сезона вдоль Трассы здоровья начнется строительство новых спортивных площадок. Об этом городской голова Геннадий Труханов заявил в эфире телеканала NewsOne в программе «Большое интервью».

По его словам, Трасса здоровья будет постепенно приводиться в порядок, хотя это происходит не так быстро, как хотелось бы.

«Действительно, правильно назвали в народе - Трасса здоровья, где люди приходят за порцией здоровья, свежего воздуха, и мы обязаны, видя востребованность Трассы здоровья, сделать все, чтобы она становилась более функциональной», - отметил Геннадий Труханов.

Также в Одессе создаются все условия для развития физической культуры детей. По словам мэра, за последние три года в городе построены порядка 40 спортивных комплексов. «Я мог только мечтать в детстве поиграть на таком поле. На этих площадках постоянно тысячи детей. Все загружено. Но это и дисциплина. Детки приходят в спортивной обуви, воспитывается культура – физическая культура, отношение к спорту. Мы говорим, что у нас не такая молодежь – да такая у нас молодежь! Надо просто заниматься детьми и создавать им условия для развития», - уверен Геннадий Труханов.