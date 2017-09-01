С сегодняшнего дня одесская полиция проводит масштабную спецоперацию и переведена на усиленный режим работы

По информации руководства ГУНП, «…в Одесской области проводится отработка лиц, которые негативно влияют на оперативную обстановку в регионе!»

Как выяснилось, речь идет в первую очередь о выявлении и изъятии незарегистрированного оружия и задержании лиц, которые занимаются его незаконным оборотом.

По информации заместителя начальника Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, эти действия являются составной частью операции «Оружие», которая проводится сейчас по всей стране.

Отметим, что по данным руководства ГУНП работа в усиленном режиме будет продолжаться «вплоть до особого распоряжения!»