 
Информация к новости
  • Просмотров: 52
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

На реконструкцию и замену лифтов в Одессе коммунальщики «просят»еще около сто миллионов гривен

Категория: Новости


Такие цифры были озвучены в ходе заседания депутатской комиссии по ЖКХ.

По информации коммунальщиков, на эти цели в этом году уже затрачено 29 миллионов, однако для того, чтобы реализация программы реконструкции и замены лифтов в Одессе была ускорена, необходимо еще почти сто миллионов.

Напомним, что за два года действия программы было модернизировано и заменено более восьмисот подъемников, что составляет около половины всех  нуждающихся в этом городских лифтов.

Причем, в отличие от прошлых лет, в нынешнем впервые основной упор сделан не на модернизацию, а на замену превысивших сроки эксплуатации лифтов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 