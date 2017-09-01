На реконструкцию и замену лифтов в Одессе коммунальщики «просят»еще около сто миллионов гривен

Такие цифры были озвучены в ходе заседания депутатской комиссии по ЖКХ.

По информации коммунальщиков, на эти цели в этом году уже затрачено 29 миллионов, однако для того, чтобы реализация программы реконструкции и замены лифтов в Одессе была ускорена, необходимо еще почти сто миллионов.

Напомним, что за два года действия программы было модернизировано и заменено более восьмисот подъемников, что составляет около половины всех нуждающихся в этом городских лифтов.

Причем, в отличие от прошлых лет, в нынешнем впервые основной упор сделан не на модернизацию, а на замену превысивших сроки эксплуатации лифтов.