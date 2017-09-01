В одесском СИЗО завершено служебное расследование

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

По его словам. К ответственности привлечено десять человек. В их числе, как работники администрации учреждения, так и представителей межрегионального управления.

Впрочем, по данным замминистра, прокурорское расследование по фактам совершенного в СИЗО убийства и превышения должностных полномочий сотрудниками продолжается.

Напомним, что 17 августа заключенный , работающий в хозблоке убил сотрудницу администрации Елену Порошенко ,после чего расчленил ее тело. После этого администрацией были проведены жесткие акции в отношении заключенных, в которых правозащитники усматривают сосав преступления.

Отметим, однако, что никаких реальных подтверждений фактов избиений и издевательвт над заключенными, в которых обвиняют администрацию СИЗО, нет. За исключением слов самих заключенных и неясного видео неизвестного происхождения.