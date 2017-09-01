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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В одесском СИЗО завершено служебное расследование

Категория: Новости


В одесском СИЗО завершено служебное расследование

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

По его словам. К ответственности привлечено десять человек. В их числе, как работники администрации  учреждения, так и представителей межрегионального управления.

Впрочем, по данным замминистра, прокурорское расследование по фактам совершенного в СИЗО убийства и превышения должностных полномочий сотрудниками продолжается.

Напомним, что 17 августа заключенный , работающий в хозблоке убил сотрудницу администрации Елену Порошенко ,после чего расчленил ее тело. После этого администрацией были проведены жесткие акции в отношении заключенных, в которых правозащитники  усматривают  сосав преступления.

Отметим, однако, что никаких реальных подтверждений фактов избиений и издевательвт над заключенными, в которых обвиняют администрацию СИЗО, нет. За исключением слов самих заключенных и неясного видео неизвестного происхождения.

 



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