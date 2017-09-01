Виктор Баранский: «Власть входит в новый политический сезон с плохой статистикой»

4 сентября на первый согласительный совет после летних каникул собрались главы парламентских фракций и комитетов. Начался новый политический сезон. А с ним появились как надежды на улучшение ситуации, так и опасения относительно усиления деструктивных процессов. К сожалению, пессимистических прогнозов намного больше.

«На заседании Кабинета Министров премьер Гройсман анонсировал приоритетные законопроекты по реализации реформ. Это – реформа образования, медицины, пенсионной системы, введение электронных услуг и электронных стандартов финансовой отчетности. Было отмечено, что эти реформы являются шансом для укрепления экономики. Хотя ни одна из них не имеет непосредственного отношения к обеспечению экономического роста. Также не обсуждались детально и вопросы развития промышленности. Остается загадкой, почему для правительства проблемы сохранения и развития индустриального потенциала не являются приоритетными»

, - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Депутат отмечает, что власть входит в новый политический сезон с плохой статистикой: «По результатам 7 месяцев 2017 г. уровень промышленного производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,7%, а уровень сельскохозяйственного производства упал на 2%».

Наряду с этим, продолжается и рост цен. За год все виды продуктов питания из социального списка подорожали на 30-115%. Обозначились серьезные проблемы и во внешней политике. В своих выступлениях президент пафосно заявляет о будущем членстве Украины в ЕС и НАТО. Однако, глава Еврокомиссии Юнкер, выступая перед послами Евросоюза, заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

«Украинское общество находится в состоянии системного кризиса. Люди требует от парламента и правительства принятия конкретных решений, направленных на обеспечение экономического роста. Украинцы уже сыты «непопулярными реформами», которые усиливают бедность. Единственным критерием успешности реформ является устойчивый экономический рост и повышение благосостояния украинцев. А именно этого, как раз, и нет»

, - комментирует Виктор Баранский.

Следующий политический сезон – возможно последний шанс нынешней власти доказать украинскому обществу свою способность к конструктивной работе. Если этого не будет, тогда единственный выход – это досрочные парламентские и президентские выборы.