На сегодняшний день можно констатировать, что Украина выходит из кризиса

Такое заявление сделал в ходе выступления перед парламентариями Президент Петр Порошенко.

По его убеждению, «…уже видна вершина и к 2020 году пророст экономики составит до 4% ВВП!»

Поэтому, по его убеждению, депутатам следует оставить упаднические настроения и сконцентрироваться на принятии реформ, без которых «…нормально развитие экономики невозможно!»

Отметим, однако, что 4% рост ВВП, о котором Президент говорил, как о грандиозном успехе, составляет менее трети от ежегодного прироста экономики Украины в 2002-2003гг. и менее половины от показателей 2012 года.

Когда украинская экономика сможет выйти на «домайдановый» уровень, и сможет ли вообще Глава государства даже не упомянул.