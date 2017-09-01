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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

На сегодняшний день можно констатировать, что Украина выходит из кризиса

Категория: Новости


На сегодняшний день можно констатировать, что Украина выходит из кризиса

Такое заявление сделал в ходе выступления перед парламентариями Президент Петр Порошенко.

По его убеждению, «…уже  видна вершина и к 2020 году пророст экономики составит до 4% ВВП!»

Поэтому, по его убеждению, депутатам следует оставить упаднические настроения и сконцентрироваться на принятии реформ, без которых «…нормально развитие экономики невозможно!»

Отметим, однако, что 4% рост ВВП, о котором Президент говорил, как о грандиозном успехе, составляет менее трети от ежегодного прироста экономики Украины в 2002-2003гг. и менее половины от показателей 2012 года.

Когда украинская экономика сможет выйти на «домайдановый» уровень, и сможет ли вообще Глава государства даже не упомянул.



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