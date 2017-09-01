28-летний иностранец организовал в Одессе наркобизнес. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков, прекурсоров, а также изготовлении психотропных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В арендованной им квартире была обнаружена нарколаборатория, а также 100 таблеток амфетамина, порошок белого цвета, соляную кислоту и колбы.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.1, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311, ч.1 ст.313 Уголовного кодекса Украины.