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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесские полицейские в первый же день спецоперации накрыли воровской «общаг» более чем на миллион долларов

Категория: Новости


Одесские полицейские в первый же день спецоперации накрыли воровской «общаг» более чем на миллион долларов

Такую информацию озвучил лично министр внутренних дел арсен Аваков.

По данным министра, в руки правоохранителей Южной Пальмиры попали более миллиона долларов, около девяносто тысяч евро и полмиллиона гривен.

Отметим, что свое «глубокое удовлетворение» достижениями подчиненных Арсен Аваков разместил непосредственно в Твиттере.

Напомним, что со вчерашнего дня в Одессе проводится широкомасштабная полицейская спецоперация, которая, как выяснилось, является частью всеукраинской полицейской операции «Оружие».



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