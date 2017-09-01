Одесские полицейские в первый же день спецоперации накрыли воровской «общаг» более чем на миллион долларов

Такую информацию озвучил лично министр внутренних дел арсен Аваков.

По данным министра, в руки правоохранителей Южной Пальмиры попали более миллиона долларов, около девяносто тысяч евро и полмиллиона гривен.

Отметим, что свое «глубокое удовлетворение» достижениями подчиненных Арсен Аваков разместил непосредственно в Твиттере.

Напомним, что со вчерашнего дня в Одессе проводится широкомасштабная полицейская спецоперация, которая, как выяснилось, является частью всеукраинской полицейской операции «Оружие».