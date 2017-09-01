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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

С начала года при проведении закупок в регионе выявлено нарушений более, чем на полтора миллиарда гривен

Категория: Новости


С начала года при проведении закупок в регионе выявлено нарушений более, чем на полтора миллиарда гривен

Такие данные привела пресс-служба Южного офиса Госаудитслужбы.

Как выяснилось, всего было проверено сто четыре операции по закупкам.  При этом  нарушения были выявлены в восьмидесяти пяти!

Впрочем, по мнению опытных аудиторов, в подавляющем большинстве случаев причиной нарушений стал не чей-то злой умысел, а низкий уровень квалификации сотрудников, проводящих закупки и плохая организация процесса.

Поэтому лучшим способом устранения нарушений аудиторы посчитали не репрессивные действия, а проведение обучающих семинаров.

 



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