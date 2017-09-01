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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе намерены к Всеукраинскому дню физкультуры и спорта открыть Музей спорта

Категория: Новости

В Одессе намерены к Всеукраинскому дню физкультуры и спорта открыть Музей спорта

В Одессе намерены к Всеукраинскому дню физкультуры и спорта вновь открыть Музей спорта. Об этом  сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Одесского городского совета Руслан Пуздрач.

  «Этот музей хоть и не имеет официального статуса, но имеет большие традиции. Он был создан по инициативе ныне покойно Геннадия Дьяченко — тренера олимпийской чемпионки Юлии Рябчинской», — сказал он.

Руслан Пуздрач рассказал, что музей существовал много лет по адресу: улица Еврейская 4а. В какое-то время его экспонаты были утрачены. При содействии спортивной общественности удалось восстановить экспозицию музея, дополнить его экспонатами.

«Мы пытаемся заново создать этот музей и я думаю, у нас это получится», — подчеркнул  начальник управления по физической культуре и спорту.   Открытие музея намечено на 9 сентября, в 13 часов.



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