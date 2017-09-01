В Одессе намерены к Всеукраинскому дню физкультуры и спорта открыть Музей спорта

В Одессе намерены к Всеукраинскому дню физкультуры и спорта вновь открыть Музей спорта. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Одесского городского совета Руслан Пуздрач.

«Этот музей хоть и не имеет официального статуса, но имеет большие традиции. Он был создан по инициативе ныне покойно Геннадия Дьяченко — тренера олимпийской чемпионки Юлии Рябчинской», — сказал он.

Руслан Пуздрач рассказал, что музей существовал много лет по адресу: улица Еврейская 4а. В какое-то время его экспонаты были утрачены. При содействии спортивной общественности удалось восстановить экспозицию музея, дополнить его экспонатами.

«Мы пытаемся заново создать этот музей и я думаю, у нас это получится», — подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту. Открытие музея намечено на 9 сентября, в 13 часов.