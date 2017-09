8-9 сентября в Одессе пройдет IV Международный детский кинофестиваль NEXT. Фильмы будут показывать в залах Одесской киностудии и сети кинотеатров «Планета Кино». В этом году фестиваль посвящен Дню украинского кино, который отмечают во вторую субботу сентября. В конкурсном форуме игрового, документального и анимационного кино для детей и подростков примут участие не только профессиональные работы отечественных и зарубежных режиссеров, но и любительские ленты. В том числе снятые маленькими украинцами из диаспоры, эти фильмы выделены в отдельную номинацию NEXT-2017. Во время фестиваля NEXT состоятся показы национальных и зарубежных кинокартин и мультфильмов, в том числе ретроспективные. Для детей и подростков, которые хотят связать свое будущее с кино, будут проведены мастер-классы и творческие мастерские, творческие встречи с известными кинематографистами. Жюри на кинофестивале по традиции будет состоять из профессионального взрослого и детского. Детский кинофестиваль NEXT впервые прошел в Одессе зимой 2016 года. Тогда победителем взрослое жюри назвало фильм датского режиссера Карстена Рудольфа «Семейство Кристмас» (The Christmas Family). В свою очередь детское жюри кинофестиваля остановило выбор на украинском семейном мюзикле «Трубач» Анатолия Матешко. Победителем III Международного детского кинофестиваля NEXT в декабря 2016 года профессиональное жюри признало фильм «Задача», снятую детьми под руководством актера и режиссера Карена Петикяна.