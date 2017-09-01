 
Информация к новости
  • Просмотров: 66
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

8-9 сентября в Одессе пройдет IV Международный детский кинофестиваль NEXT

Категория: Новости

8-9 сентября в Одессе пройдет IV Международный детский кинофестиваль NEXT

8-9 сентября в Одессе пройдет IV Международный детский кинофестиваль NEXT. Фильмы будут показывать в залах Одесской киностудии и сети кинотеатров «Планета Кино».  В этом году фестиваль посвящен Дню украинского кино, который отмечают во вторую субботу сентября.  В конкурсном форуме игрового, документального и анимационного кино для детей и подростков примут участие не только профессиональные работы отечественных и зарубежных режиссеров, но и любительские ленты. В том числе снятые маленькими украинцами из диаспоры, эти фильмы выделены в отдельную номинацию NEXT-2017.  Во время фестиваля NEXT состоятся показы национальных и зарубежных кинокартин и мультфильмов, в том числе ретроспективные. Для детей и подростков, которые хотят связать свое будущее с кино, будут проведены мастер-классы и творческие мастерские, творческие встречи с известными кинематографистами.  Жюри на кинофестивале по традиции будет состоять из профессионального взрослого и детского.  Детский кинофестиваль NEXT впервые прошел в Одессе зимой 2016 года. Тогда победителем взрослое жюри назвало фильм датского режиссера Карстена Рудольфа «Семейство Кристмас» (The Christmas Family). В свою очередь детское жюри кинофестиваля остановило выбор на украинском семейном мюзикле «Трубач» Анатолия Матешко.  Победителем III Международного детского кинофестиваля NEXT в декабря 2016 года профессиональное жюри признало фильм «Задача», снятую детьми под руководством актера и режиссера Карена Петикяна.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 