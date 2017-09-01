Полиция изъяла почти 600 граммов тротила

В четверг, 7 сентября, в Одесской области полиция провела масштабную спецоперацию - искали незаконное оружие и боеприпасы.

Около двухсот силовиков были подняты по тревоге с самого утра. Изъяли почти 600 граммов тротила. Этого достаточно, чтобы подорвать, как минимум, автомобиль и повредить еще один. Мужчину, у которого нашли взрывчатку, задержали.

Зачем ему тротил - пока не признался. В областном управлении полиции заявили: это только начало спецоперации. И пообещали громкие разоблачения.

"Обращаемся к гражданам с пониманием отнестись к мероприятиям, которые проводятся. Сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме несения службы", - сказал Дмитрий Головин, начальник ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Все эти воры в законе, "смотрящие" или " подсматривающие". По всем этим адресам сейчас проводятся массовые обыски с участием спецподразделений", - сообщил Руслан Форостяк, консультант начальника ГУ Нацполиции в Одесской области.