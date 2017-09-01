7 сентября в национальном природном парке "Тузловские лиманы" вспыхнуло сразу два пожара

Вчера, 7 сентября, в национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Татарбунарский район) вспыхнуло сразу два пожара, а одновременно с этим неизвестные спилили информационные щиты. Сотрудники парка считают, что все это дело рук вандалов.

Об этом сообщил руководитель "Тузловских лиманов" Иван Русе.

По его словам, охране парка с трудом удалось потушить пожары. Дело в том, что у нее нет противопожарной техники, поскольку нужные для этого документы не утверждены Министерством природы. Воспользоваться помощью спасателей сотрудники парка также не могли: на природоохранную территорию физически сложно добраться. В результате было уничтожено 10 га в зоне регулируемой рекреации парка и 1 га водно-болотной растительности. Несмотря на то, что руководитель парка Иван Русев считает, что поджоги были не случайны, он не намерен обращаться в правоохранительные органы. Писать в полицию для поиска виновных уже бессмысленно, – объясняет он. – Из более чем 50 уголовных производств по беспределам в нацпарке, ни одно не расследовано, а ряд дел нагло и цинично следователи пытались просто закрыть.