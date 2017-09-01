В Одессе дрифтер протаранил летнее кафе

Одессе вчера вечером, 7 сентября, любитель дрифтануть не глядя въехал в летнюю площадку ТЦ "СИТИ-центр Котовский". По словам охранника, парень въезжал с отдельной дороги для снабжения магазинов, но не вписался и врезался в стоящее авто, после чего уже пронёсся на скорости через территорию летнего кафе. Во время инцидента на летней площадке кафе ужинали две девушки, которых по счастливому стечению обстоятельств не задел дрифтёр.

"Это закономерно. Ведь каждую ночь здесь напиваются и устраивают гонки. Гоняют так, что волосы дыбом встают. Но это ничего, вон морг напротив, видимо хотят туда досрочно", - рассказал охранник.

На месте работала полиция. Позже автомобиль виновника, как и самого дрифтера, на глазах у его адвоката сопроводили в участок для дальнейших разбирательств. Пострадавший автомобиль остался на месте.