Одессит отправлял женщин в Германию для предоставления ими сексуальных услуг

Вчера, 7 сентября 2017 года, правоохранители задержали 26-летнего мужчину на перроне Одесского железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в Пограничной службе.

По версии следствия, мужчина вступил в сговор со своим 20-летним братом и другим лицом, которое проживает на территории Республики Германия.

В течение года они убеждали женщин в получении крупных средств при условии предоставления ими сексуальных услуг за рубежом.

Мужчины знали об отсутствии в данных женщин постоянного места трудоустройства, наличии несовершеннолетних детей и тяжелом материальном положение в связи с переселением из зоны проведения антитеррористической операции.

Войдя в доверие и используя их уязвимое состояние, подозреваемый и его соратники совершили вербовку и попытку перемещения через государственную границу Украины троих гражданок Украины, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Германии.

Во время вербовки женщины оплатили денежные средства на получение визовых и проездных документов для выезда с территории Украины в Германию через Республику Польша.

При этом последних предупредили, что потраченные средства они должны будут отработать, предоставляя сексуальные услуги, тем самым втянув их в долговую зависимость.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.