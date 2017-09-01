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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Одесской области у "вора в законе" изъяли крупную сумму денег

Категория: Новости

В Одесской области в рамках спецоперации "Оружие" у "вора в законе" изъяли крупную сумму денег.  

Об этом сообщил первый замначальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.  "Спецмероприятия в Одесской области продолжаются. У "вора в законе" изъяты более миллиона долларов, полмиллиона гривен и порядка ста тысяч евро.  Воры будут сидеть в тюрьме, а их деньги должны идти в детские дома семейного типа", - резюмировал Аброськин.  Чиновник отметил, что именно с Одесской области стартовала спецоперация по всей Украине и она уже приносит первые плоды.



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