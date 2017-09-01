В Одесской области у "вора в законе" изъяли крупную сумму денег

В Одесской области в рамках спецоперации "Оружие" у "вора в законе" изъяли крупную сумму денег.

Об этом сообщил первый замначальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. "Спецмероприятия в Одесской области продолжаются. У "вора в законе" изъяты более миллиона долларов, полмиллиона гривен и порядка ста тысяч евро. Воры будут сидеть в тюрьме, а их деньги должны идти в детские дома семейного типа", - резюмировал Аброськин. Чиновник отметил, что именно с Одесской области стартовала спецоперация по всей Украине и она уже приносит первые плоды.