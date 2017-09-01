Премьер-министр открыл строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту

Сегодня по прибытии в Одессу премьер-министр Владимир Гройсман собственноручно заложил памятную капсулу на месте строительство новой «взлетки» в одесском аэропорту.

Про словам главы Правительства, новая полоса абсолютно необходима для нормального развития аэропорта, который исторически является воздушными воротами всего юга Украины.

По подсчетам премьера, строительство займет около тридцати месяцев и на него уже в этом году будут выделены 500 миллионов гривен. В следующем же финансовом году расходы на строительство полосы составят уже 1,17 миллиардов .

Отметим, что согласно проекту после окончания строительства новой взлетно-посадочной полосы нынешняя будет использоваться, как рулежная дорожка.