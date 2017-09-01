В нынешнем году в дорожный фонд Украины поступит более 40 миллиардов гривен

Такое обещание дал в ходе пребывания в Одессе премьер-министр Владимир гройсман.

По его словам, это позволит значительно увеличить масштабы дорожного строительства.

При этом, по его словам, одним из главных приоритетов является создание полноценной современной трассы, соединяющей западную границу Украины с югом страны.

Речь идет о трассе «Львов-Тернополдь-Умань-Одесса-Никлолаев». На реализацию этого плана уже в ближайшее время Правительство намерено выделить первый транш в размере пятисот миллионов гривен.

Что же касается основной транспортной артерии Одесского региона –трассы М-15 «Одесса-Рени», то премьер гарантировал, что ее реконструкция будет полностью завершена до конца нынешнего года.