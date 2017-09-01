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  • Просмотров: 303
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Одесская Лузановка станет похожа на Юрмалу?

Категория: Новости


Одесская Лузановка станет похожа на Юрмалу?

На территории курорта Лузановка будет разбит новый парк.

Такое решение приняла земельная комиссия горсовета.  Для этого КП «Горзелентрест» предлагается выделить 12 га территории.

Кроме того, по словам председателя комиссии Олега Брындака, на территории 4 га в прибрежной зоне Лузановки планируется создать концертную зону, на подобии той, которая действует в знаменитой Юрмале.

Там можно будет проводить музыкальные фестивали.

Отметим, что окончательное решение по данному вопросу должно быть принято на сессии горсовета.



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