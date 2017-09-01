На время остановки движения трамвайных маршрутов на поселке Котовского льготников будут перевозить маршрутки

Такую информацию сообщил журналистам руководитель КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман.

По его словам, на период, когда из-за перекладки контактной сети будет оспрекращена работа трамвайных маршрутов № 1, №6, №7. Проживающих на поселке Котовского льготников будут перевозить маршрутные автобусы.

Кроме того, он пообещал, что число самих автобусов на маршрутах будет существенно увеличено.

Отметим, однако, что увеличение числа пассажирских автобусов на узкой трассе, соединяющей Пересыпский мост с поселком Котовского чревато серьезными транспортными заторами. Которые и до сих пор происходили там регулярно, особенно, в ч.н. «часы пик».

Впрочем, чиновник пообещал, что коммунальщики надеются закончить ремонтные работы ранее отведенного городскими властями двухнедельного срока.