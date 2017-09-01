Итогом событий возле Дома стены может стать судебное разбирательство

Вслед за строителями итоги воскресного визита активистов, обернувшегося силовым сносом в Воронцовском переулке, подвели юристы. Специалисты говорят, что по факту событий 3 сентября уже возбуждены уголовные дела по статьям «хулиганство» и «умышленное повреждение имущества».

«Внесены соответствующие данные в ЕРДР и в настоящее время мой клиент - Колисниченко Илона, как законопослушный гражданин всемерно способствует проведению расследования, которое заключается в установлении, выявлении причин и всех обстоятельств произошедшего, в установлении суммы ущерба, который принесён разрушениями владельцу жилого дома и привлечении виновных к ответственности», - отметила адвокат застройщика Марина Тулякова.

Согласно требованию ГАСКа, которое было вынесено 5 сентября, застройщик намерен приостановить стройку.

«Стройка будет приостановлена до выяснения всех обстоятельств дела. Владелец дома заверяет, что законные требования ГАСКа будут выполнены, те нарушения, которые будут обнаружены, при их наличии, будут естественно устранены», - подчеркнула адвокат застройщика.

Следует отметить, что «разрушительный визит» активистов не помешал застройщику выполнить взятое еще в 2011 году обязательство – отремонтировать главный и боковой фасад одесской достопримечательности - Дома-стены.

«Ремонт главного фасада был выполнен и работы были закончены еще в 2012 году, вот вчера были закончены работы по ремонту бокового фасада. Соответствующие акты нами подписаны и направлены в городское управления архитектуры и градостроительства как инициатору этих работ. Мы надеемся, что все, если есть, какие-то противоречия, разногласия, какие-то нарушения, опять-таки при их наличии, разрешатся исключительно в законном порядке», - акцентировала внимание Марина Тулякова.