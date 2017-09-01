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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе задержали наркоторговца… на почте!

Категория: Новости


В Одессе задержали наркоторговца… на почте!

Как выяснилось, задержанный наладил каналы сбыта психотропных средств, которые получал… по почте.

Именно в почтовом отделении после получения очередной посылки он и был задержан сотрудниками СБУ. Причем в момент задержания находились пятьсот таблеток психотропного средства МДМА.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 статьи 305 (незаконный оборот наркотических и психотропных средств), предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что всего неделю назад так же на почте был задержан другой «рационализатор», наладивший путем почтовых посылок переправку огнестрельного оружия.



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