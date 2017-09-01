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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

За два дня проведения спецоперации полицейские провели более тридцати обысков и задержали почти десяток рецидивистов

Категория: Новости


За два дня проведения спецоперации полицейские провели более тридцати обысков и задержали почти десяток рецидивистов

По информации ГУНП, с начала проведения спецоперации сотрудники полиции успели провести тридцать два обыска, в ходе которых было обнаружено множество запрещенных товаров. В частности шесть единиц огнестрельного оружия, более двухсот боеприпасов и почти килограмм наркотических средств.

Так же задержано девять ранее судимых граждан, находившихся в розыске.

Что же касается обнаружения и изъятия более миллиона долларов воровского «общага», то в настоящее время устанавливаются каналы поступления этих средств.



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