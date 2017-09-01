Премьер пообещал снижения цен на мясо уже до середины осени

Такое заявление сделал Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к Правительству в Парламенте.

По его словам, Украина является одним из ведущих экспортеров, а не импортеров мясной продукции. Поэтому, по его мнению, нет оснований не только для повышения цен на мясо, но и нынешние цены так же необоснованно завышены.

Он пообещал, что «цены на мясо снизятся уже в ближайшие недели!»

Отметим, однако, что, во-первых, обещание премьера идет явно в разрез с заявлениями производителей мясопродуктов, которые прямо дают понять, что уже в ближайшее время следует ждать не понижения, а наоборот, повышения цен на мясную продукцию.

А во-вторых, остается совершенно непонятным, каким образом премьер собирается добиться выполнения своего обещания. Особенно, принимая во внимание, что Правительство недавно сняло с себя функции по контролю за стоимостью даже особо социально значимых составляющих продовольственной корзины.