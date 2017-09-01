Ураган "Ирма" достиг севера Кубы и движется к Флориде (ФОТО)

Мощный ураган "Ирма" надвигается на Флориду, местные власти уже приказали эвакуироваться 5,6 миллионам жителей - это около четверти всего населения штата. В ночь на субботу мощность урагана достигла максимальной пятой категории.

Ожидается, что "Ирма" - один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие - обрушится на Флориду в воскресенье утром, принеся с собой разрушения и затопление.

В настоящее время ураган приблизился к северной части Кубы, где расположена столица Гавана, вызвав сильные ливни и ветер скоростью около 250 км в час.

По данным Национальной службы предупреждения об ураганах в США, сила ветра в 03.00 часа утра по Гринвичу в субботу достигала 257 км/ч, а его эпицентр находился в 190 км к юго-востоку от кубинского города Кайбарьен, который расположен в северной провинции Вилла-Клара.

В кубинском Кайбарьене люди загодя эвакуировали все самое ценное из своих домов

По данным Рейтер, около 50 тысяч туристов покинули остров из-за приближающегося урагана.

В эти выходные в Гаване проходит ритуальное шествие в честь главной христианской святыни Кубы - чудотворной статуи Девы Марии Милосердной, и город наводнен туристами и паломниками.

Кубинцы просили покровительницу острова, чудотворную статую Девы Марии Милосердной, уберечь их от урагана

Впервые за последние десятки лет ураган пятой категории мощности ударил по Кубе.

В некоторых районах острова отключено электричество, есть перебои со связью, однако синоптики надеются, что ураган пройдет лишь по касательной, позволив избежать значительных разрушений на острове.

В Майами "Ирму" ожидают в воскресенье

"Ирма", "Хосе" и "Катя" - не слишком ли много ураганов одновременно?

Масштабная эвакуация жителей Флориды по требованию властей осложняется из-за пробок на дорогах и дефицита топлива на заправках.

Покинуть свои дома приказано жителям юга штата, а также владельцам недостаточно крепких домов.

Из-за эвакуации на дорогах образовались многокилометровые пробки

"Время поджимает. Если вы находитесь в зоне эвакуации, вам нужно уезжать. Это катастрофический шторм, ничего подобного наш штат еще не видел", - заявил губернатор штата Рик Скотт.

"И помните: мы можем восстановить ваш дом, но мы не сможем восстановить вашу жизнь".

Ранее президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" призвал всех, на кого надвигается ураган, прислушиваться к указаниям местных властей. Он также назвал "Ирму" штормом с "разрушительным потенциалом исторических масштабов".

Полки в магазинах опустели, некоторые заправки закрылись из-за отсутствия топлива

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 21 человека.

Международный комитет Красного Креста ранее сообщил, что уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от "Ирмы" и еще 26 миллионов остаются под угрозой.

Ураган разрушил почти все здания на Барбуде и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

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