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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)

Категория: Новости

Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)

То, что Кучинг - город котов, легко догадаться.

Никто точно не знает, по каким причинам Кучинг получил свое кошачье название ("кошачий город" по-малайски), но это идеальное место для тех, кто обожает усатых-полосатых, убедилась корреспондент BBC Travel.

По дороге из аэропорта в центр я быстро поняла, что мне будет хорошо в этом малазийском городе. Ведь я люблю кошек.

Куда бы я ни глянула - они были везде. Огромный белый кот махал мне лапой на перекрестке перед Чайнатауном. Кошачье семейство, смахивающее на роботов, глазело на меня с обочины дороги, рядом с мечетью. На стенах домов красовались граффити с разнообразными усатыми и хвостатыми.

Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)

"Одержимость нашего города кошками заложена в самом его названии, - объясняет Амир, работающий в местном Музее кошек. - Слово "кучинг" означает "кошка" на малайском языке".

Одержимость города кошками заложена в самом его названии

Музей находится в здании муниципалитета Северного Кучинга, и это самое подходящее место для того, чтобы начать знакомиться с городом. Здесь вам расскажут о пятитысячелетней истории отношений кошки и человека, и, возможно, вам станет понятна любовь горожан к этому зверьку.

Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)

Кучинг - город на малазийском Борнео (эта часть мира ассоциируется у большинства из нас с орангутанами, а не с маленькими домашними животными).

У Амира наготове несколько версий того, каким образом коты дали название его городу. Он излагает их, пока мы стоим среди множества музейных экспонатов - от мумифицированных останков египетской кошки до современных живописных полотен и фарфоровых статуэток.

Как считают некоторые, когда первый белый раджа Саравака англичанин Джеймс Брук прибыл сюда примерно в 1839 году, он показал на поселение и спросил, как оно называется.

Местный житель, подумав, что Брук указывает на пробегающую мимо кошку, так и ответил: "Кучинг".

По другой версии, город был назван так из-за деревьев, похожих на личи, китайскую сливу, раньше растущих здесь повсюду. Их мелкие плоды назывались "мата кучинг", что значит "фрукт кошачий глаз".

Третья версия: название было дано после того, как местные жители обнаружили, что на берегах реки Саравак, разделяющей сейчас северную и южную части города, живут короткохвостые кошачьи.

Лучшие бойцы в дикой природе

Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)

После посещения музея мне еще больше захотелось узнать об отношениях кошек и местных жителей, и мне помог в этом местный гид Харрис.

Национальный и этнический состав населения Кучинга разнообразен. Помимо малайцев, китайцев и индийцев здесь можно встретить представителей местных племен. Мы бродили по полумиллионному городу, и Харрис рассказывал мне о том значении, которое имеет кошка для каждой из этнических групп.

Например, для китайцев она - символ удачи. Уважаема кошка и в исламе - религии, которую исповедуют туземцы, населяющие Борнео (я даже выяснила, что у пророка Мухаммеда была кошка по имени Муизза, которую он очень любил).

Белый кот помашет вам лапой - и вам станет веселей на сердце

Кучинг лежит на берегах реки Саравак. Он стал домом не только для туземцев, но и для малайцев, индийцев и китайцев.

Помимо всего прочего, кошки особо ценились на Борнео, поскольку помогали бороться с грызунами-вредителями.

Харрис рассказал мне, как в конце 1950-х местные власти начали применять химикаты, чтобы травить переносящих малярию комаров и крыс.

Когда спустя несколько лет выяснилось, что жертвой химикатов стали и кошки, поедавшие отравленных ДДТ крыс, власти забили тревогу, и британские Королевские военно-воздушные силы осуществили операцию по парашютированию на Борнео 14 тысяч усатых-полосатых. Миссия получила название "Операция "Кошачий десант".

Кошка глубоко укоренилась во всем, что связано с нашим городом

Мне показали герб города, водруженный на высокой колонне: весы правосудия и золотая кошка в центре, сопровождаемые четырьмя белыми котами.

"Как видите, кошка глубоко укоренилась во всем, что связано с нашим городом, с его историей и его современной культурой", - прокомментировал это Харрис.

В конце экскурсии мне все-таки захотелось повстречать и живую кошку, поэтому Харрис предложил мне встретиться с его друзьями в кафе "Кошка Мяу-мяу", что примерно в 5 км к югу от Музея кошек, на берегу реки Саравак.

Владелец кафе Джанет решила открыть свое заведение, чтобы помочь тем горожанам, у кого нет возможности держать дома кота. "Сейчас у нас шесть кошек разной породы", - рассказала она.

Китайцы, живущие в Кучинге, верят, что кошки приносят удачу

Я понаблюдала за другими посетителями кафе.

Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)

Девочка расположилась на диване в компании Киви, большого белого пушистого кота, растянувшегося рядом с ней во всю свою длину.

Мужчина сидел на полу и играл с Сурией, бенгальской кошкой царственной осанки.

Молодая парочка пыталась вовлечь в игру с веревочкой большеглазую Хани персидской породы…

Если честно, я не верю в то, что кошки приносят удачу или имеют какое-то важное духовное предназначение.

Но когда я сидела в кафе и дымчатая длинношерстная кошка по имени Эйприл мурлыкала свою песенку у меня на коленях, я чувствовала, что Кучинг - это мой город.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)
Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)
Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)
Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)
Малайзийский город, помешанный на котиках (ФОТО)
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