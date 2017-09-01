Нескромное предложение президента

В своем выступлении в Парламенте Президент Петр Порошенко предложил депутатам новый взгляд на снятие иммунитета.

Он выступил с инициативой , чтобы депутаты приняли решение оснятии неприкосновенности. Но с тем особыс м условием, что принятое решение вступит в силу с… 1 января 2020 года.

«Таким образом, снятие неприкосновенности коснется не вас, а тех, будет избран в Парламент на следующих выборах!» -отметил Президент.

И хотя сам Глава государства, высказав эту идею, засмеялся, депутаты явно приняли его предложение всерьез.

Однако рассчитывать на то, что это предложение без проблем получит одобрение большинства депутатов, вероятно, все же не стоит. Во-первых, потому что для его принятия нужно не простое, а конституционное большинство. Которого фракции большинства явно не имеют.

И во-вторых, и это , вероятно, главное- большинство нынешних народных избранников от души надеются остаться таковыми и в следующем «созыве». А, следовательно, кровно заинтересованы в сохранении депутатского иммунитета, который многие воспринимают, как главный приз в электоральной гонке!