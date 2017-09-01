Старт образовательной реформы или Украина без перспективы?

Реформа образования стартовала. Так решили депутаты Верховной Рады в первый пленарный день. Внедрение большей части положений реформы планируется начать 1 сентября 2018 года. Президент уже назвал её «ключом к будущему Украины». Но яркие пламенные речи политиков от провластной коалиции и чиновников не могут скрыть явных недостатков такого подхода к образованию юных украинцев.

Уже сейчас понятно, что на все нововведения просто не хватит денег в бюджете. Только на повышение зарплат учителям и старт реформы в 2018 году будет необходимо 3 млрд гривен. Всего же на неё нужно будет потратить 87 млрд гривен налогоплательщиков. Министр финансов Александр Данилюк призывал Раду не поддерживать такой проект по причине отсутствия средств в бюджете. Но его слабый голос услышан не был.

Какими же инновациями обещают порадовать украинцев в сфере образования.

Из тех, что у всех на устах - 12 летний срок обучения в школе. Причем последние три года – акцент на предметы, которые понадобятся будущим абитуриентам в ВУЗах. Для этого предлагают ввести вариативную систему выбора предметов обучения. Вместо 22 дисциплин оставят 9. Близкие по направленности объединят. Так, физика, химия, биология и география станут курсом «Природа и человек», языки и литературу объединят в «Словесность», а алгебру и геометрию планируют изучать в общем курсе математики.

Почему над нашими детьми ставят эксперимент? Ведь на данный момент универсальных учителей, подготовленных преподавать по объединенным курсам, в стране нет. «Отцы реформы» обещают всех переучить. Но для преподавания 9 предметов нужно учителей намного меньше, чем для 22-х. А значит, школы ждут массовые увольнения преподавателей. По оценкам экспертов, на треть. И не факт, что в классы придут самые талантливые. Учитывая принятую поправку к Закону об образовании, которая дает право административно преследовать педагогов за критику власти, в школах могут остаться в большинстве покорные и послушные исполнители, а не творческие личности с креативными идеями и программами. Сокращенным предложат пополнить ряды репетиторов, которых возьмут на учет и заставят платить налоги?

- комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Существенно сократится и количество школ. Оно и сейчас продолжается гигантскими темпами – в этом году в Украине стало на 241 школу меньше, при том, что в строй ввели всего одну. При реформировании закрытие школ станет массовым. Особенно в сельской местности. В целях экономии на огромные территории оставят одну опорную школу, до которой дети будут добираться за 10-15 километров. Как плохо работает программа «Школьный автобус» - говорить не приходится. Значит, даже среднее образование смогут получить не все.

Депутат отмечает, что еще одним негативным моментом реформы станет всеобщая украинизация. С 2018 года классы с преподаванием языков национальных меньшинств, к которым власть относит и русский, останутся только в начальной школе. К 2020 году отменят и эту норму.

Количество классов с русским языком обучения уже сокращается. Их финансируют по всей стране по остаточному принципу. А теперь детей, говорящих по-русски, лишат права изучать родной язык!

- подчеркивает депутат.

В таком неподготовленном виде эта реформа не нужна! Без финансирования, квалифицированных кадров, учебной базы, учета языковых пожеланий жителей всей страны она очень быстро превратиться в очередной пиар-проект власти. И пострадают от него наши дети, чей интеллектуальный уровень будет в таких условиях только снижаться! А значит, доступ к высшему образованию смогут получить единицы,

- уверен депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.